Snap Aktie News: Snap am Montagnachmittag mit Kursplus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Snap. Die Snap-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 9,54 USD.

Die Snap-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 9,54 USD. Die Snap-Aktie legte bis auf 9,57 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,40 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 330.494 Snap-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,89 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 87,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snap-Aktie. Bei 8,28 USD fiel das Papier am 27.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Snap-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Snap am 01.08.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,15 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,24 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 1,24 Mrd. USD gegenüber 1,07 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Snap wird am 22.10.2024 gerechnet.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,326 USD je Snap-Aktie stehen.

