Snap Aktie News: Snap am Dienstagvormittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie stieg im AMEX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 12,69 USD.

Die Snap-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 12,69 USD. Im Tageshoch stieg die Snap-Aktie bis auf 12,80 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,45 USD. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 52.604 Snap-Aktien.

Am 14.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,85 USD an. Gewinne von 9,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 7,86 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 61,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Snap-Aktie bei 10,00 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 24.10.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,23 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Snap im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.188,55 USD. Im Vorjahresviertel waren 1.128,48 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.02.2024 erfolgen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,855 USD je Snap-Aktie.

