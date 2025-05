Snap Aktie News: Snap verteuert sich am Freitagnachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Snap zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Snap-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,5 Prozent auf 8,51 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 3,5 Prozent auf 8,51 USD zu. In der Spitze legte die Snap-Aktie bis auf 8,63 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 8,36 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 700.011 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 12.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,33 USD an. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 50,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (7,08 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 16,75 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Snap-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Snap-Aktie bei 10,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Snap am 29.04.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,19 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,19 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,36 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 29.07.2025 erwartet.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,403 USD je Snap-Aktie stehen.

