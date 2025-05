Snap Aktie News: Snap zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Snap im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Snap. Zuletzt sprang die Snap-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 8,15 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 8,15 USD zu. Die Snap-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,32 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 8,29 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 455.280 Snap-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.07.2024 bei 17,33 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Snap-Aktie somit 53,00 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 7,08 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 15,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Snap-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,00 USD je Snap-Aktie aus.

Snap veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Snap hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,36 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.07.2025 erfolgen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,403 USD je Aktie in den Snap-Büchern.

Redaktion finanzen.net

