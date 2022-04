Snap Aktie News: Snap am Vormittag mit Aufschlag

Die Snap-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 4,8 Prozent im Plus bei 26,86 EUR. Bei 26,86 EUR markierte die Snap-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,86 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 28 Snap-Aktien den Besitzer.

Am 28.09.2021 erreichte der Anteilsschein mit 72,18 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Snap-Aktie somit 62,79 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,25 EUR. Dieser Wert wurde am 03.02.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snap-Aktie derzeit noch 20,75 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 80,00 USD.

Snap gewährte am 21.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,22 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,19 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.062,73 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 38,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Snap einen Umsatz von 769,58 USD eingefahren.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Snap wird am 10.08.2022 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Snap 2023 einen Verlust in Höhe von -0,024 USD je Aktie ausweisen dürften.

