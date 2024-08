Snap Aktie News: Snap gewinnt am Freitagnachmittag

Snap im Fokus

Die Aktie von Snap gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Snap zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 9,30 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Snap zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 9,30 USD. Die Snap-Aktie legte bis auf 9,38 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 9,34 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 247.680 Snap-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.12.2023 bei 17,89 USD. 92,37 Prozent Plus fehlen der Snap-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,28 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Snap-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Snap ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,15 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ein EPS von -0,24 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,24 Mrd. USD gegenüber 1,07 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Snap-Bilanz für Q3 2024 wird am 22.10.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Snap im Jahr 2024 -0,523 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

