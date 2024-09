Snap Aktie News: Snap legt am Nachmittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Snap gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Snap konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 10,89 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Snap-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 10,89 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Snap-Aktie bei 10,89 USD. Bei 10,83 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 260.819 Snap-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,89 USD. Dieser Kurs wurde am 19.12.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snap-Aktie derzeit noch 64,28 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,29 USD. Dieser Wert wurde am 08.08.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 23,88 Prozent würde die Snap-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Snap 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Snap gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snap ein Ergebnis je Aktie von -0,24 USD vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Snap im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,24 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,07 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Snap am 22.10.2024 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Snap 2024 einen Verlust in Höhe von -0,524 USD ausweisen wird.

