Snap Aktie News: Bullen treiben Snap am Nachmittag an

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Snap. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 7,3 Prozent auf 13,93 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Snap-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 7,3 Prozent auf 13,93 USD. Die Snap-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 14,23 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 13,50 USD. Zuletzt wurden via New York 2.530.622 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 30.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 14,23 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,15 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.05.2023 (7,86 USD). Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 43,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,00 USD.

Am 24.10.2023 legte Snap die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,23 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,22 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.188,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.128,48 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.02.2024 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snap einen Verlust von -0,855 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

