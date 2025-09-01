Snowflake Aktie News: Snowflake am Abend mit Kurseinbußen

Kurs der Snowflake

Die Aktie von Snowflake gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Snowflake-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 228,99 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 2,0 Prozent auf 228,99 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Snowflake-Aktie bisher bei 227,85 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 235,00 USD. Der Tagesumsatz der Snowflake-Aktie belief sich zuletzt auf 438.399 Aktien.

Bei 249,99 USD erreichte der Titel am 29.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Snowflake-Aktie ist somit 9,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 07.09.2024 auf bis zu 107,13 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snowflake-Aktie derzeit noch 53,22 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Snowflake-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Snowflake am 27.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,89 USD gegenüber -0,95 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite standen 1,14 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 868,82 Mio. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Snowflake am 26.11.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,20 USD je Snowflake-Aktie.

Redaktion finanzen.net

