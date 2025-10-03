DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.340 +0,3%Top 10 Crypto16,80 +2,0%Nas22.784 -0,3%Bitcoin104.397 +1,5%Euro1,1740 +0,2%Öl64,53 +0,3%Gold3.888 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F thyssenkrupp 750000 Alibaba A117ME BASF BASF11 D-Wave Quantum A3DSV9 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Dow erstmals über 47.000 Punkten -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
Top News
Eurokurs zum Dollar kaum bewegt - die Gründe Eurokurs zum Dollar kaum bewegt - die Gründe
Rohstoffe im September 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co. Rohstoffe im September 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Fokus auf Aktienkurs

Snowflake Aktie News: Snowflake am Freitagabend schwächer

03.10.25 20:24 Uhr
Snowflake Aktie News: Snowflake am Freitagabend schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Snowflake. Die Snowflake-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 234,52 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snowflake
201,05 EUR -3,80 EUR -1,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Snowflake nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 2,5 Prozent auf 234,52 USD. Das bisherige Tagestief markierte Snowflake-Aktie bei 233,31 USD. Bei 242,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 306.576 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (249,99 USD) erklomm das Papier am 29.08.2025. Der derzeitige Kurs der Snowflake-Aktie liegt somit 6,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 108,74 USD fiel das Papier am 04.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 53,63 Prozent könnte die Snowflake-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Snowflake-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 27.08.2025 legte Snowflake die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,89 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,95 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Snowflake im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,14 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 868,82 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 26.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,20 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snowflake-Aktie

Snowflake-Aktie springt dank schwarzer Zahlen im zweiten Quartal an

Ausblick: Snowflake präsentiert Quartalsergebnisse

Snowflake-Aktie springt an: Umsatz von Snowflake knackt Milliardenschwelle

In eigener Sache

Übrigens: Snowflake und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Snowflake

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snowflake

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Snowflake

DatumMeistgelesen
Wer­bung