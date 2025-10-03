Snowflake Aktie News: Snowflake am Freitagabend schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Snowflake. Die Snowflake-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 234,52 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Snowflake nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 2,5 Prozent auf 234,52 USD. Das bisherige Tagestief markierte Snowflake-Aktie bei 233,31 USD. Bei 242,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 306.576 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (249,99 USD) erklomm das Papier am 29.08.2025. Der derzeitige Kurs der Snowflake-Aktie liegt somit 6,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 108,74 USD fiel das Papier am 04.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 53,63 Prozent könnte die Snowflake-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Snowflake-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 27.08.2025 legte Snowflake die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,89 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,95 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Snowflake im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,14 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 868,82 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 26.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,20 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

