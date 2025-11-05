DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,04 +1,9%Nas23.560 +0,9%Bitcoin90.799 +2,6%Euro1,1492 ±0,0%Öl63,53 -1,3%Gold3.987 +1,4%
So bewegt sich Snowflake

Snowflake Aktie News: Snowflake gewinnt am Mittwochabend

05.11.25 20:23 Uhr
Snowflake Aktie News: Snowflake gewinnt am Mittwochabend

Die Aktie von Snowflake gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Snowflake legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 266,88 USD.

Die Snowflake-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 266,88 USD. In der Spitze gewann die Snowflake-Aktie bis auf 268,36 USD. Bei 265,41 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 209.682 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Am 04.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 280,48 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snowflake-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.11.2024 (113,68 USD). Der aktuelle Kurs der Snowflake-Aktie ist somit 57,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Snowflake seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Snowflake am 27.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,89 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,95 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Snowflake im vergangenen Quartal 1,14 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 31,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Snowflake 868,82 Mio. USD umsetzen können.

Am 03.12.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Snowflake veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 02.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Snowflake.

Experten gehen davon aus, dass Snowflake im Jahr 2026 1,20 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

