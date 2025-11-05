DAX24.065 +0,5%Est505.676 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 +2,2%Nas23.492 +0,6%Bitcoin90.130 +1,9%Euro1,1480 -0,1%Öl64,28 -0,1%Gold3.981 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher - über 24.000er-Marke -- US-Börsen fester -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- BMW steigert Gewinn -- Allianz, Amazon, Aurora Cannabis, Rüstungsaktien, AMD, DroneShield im Fokus
Top News
Ausblick: Lucid Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Lucid Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: SoundHound AI gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: SoundHound AI gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden
Blick auf Snowflake-Kurs

Snowflake Aktie News: Snowflake am Mittwochnachmittag mit angezogener Handbremse

05.11.25 16:08 Uhr
Snowflake Aktie News: Snowflake am Mittwochnachmittag mit angezogener Handbremse

Die Aktie von Snowflake hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Snowflake-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 265,43 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snowflake
231,45 EUR -1,00 EUR -0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die Snowflake-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 265,43 USD. In der Spitze gewann die Snowflake-Aktie bis auf 266,39 USD. Die Snowflake-Aktie sank bis auf 262,77 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 265,41 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 65.695 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Bei 280,48 USD erreichte der Titel am 04.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snowflake-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 06.11.2024 Kursverluste bis auf 113,68 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 57,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Snowflake seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 27.08.2025 hat Snowflake in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,89 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,95 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,14 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Snowflake einen Umsatz von 868,82 Mio. USD eingefahren.

Die Snowflake-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.12.2025 erwartet. Am 02.12.2026 wird Snowflake schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

In der Snowflake-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,20 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snowflake-Aktie

Snowflake-Aktie springt dank schwarzer Zahlen im zweiten Quartal an

Ausblick: Snowflake präsentiert Quartalsergebnisse

Snowflake-Aktie springt an: Umsatz von Snowflake knackt Milliardenschwelle

In eigener Sache

Übrigens: Snowflake und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Snowflake

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snowflake

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

Nachrichten zu Snowflake

DatumMeistgelesen
Wer­bung