Snowflake Aktie News: Snowflake am Mittwochnachmittag mit angezogener Handbremse

Die Aktie von Snowflake hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Snowflake-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 265,43 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die Snowflake-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 265,43 USD. In der Spitze gewann die Snowflake-Aktie bis auf 266,39 USD. Die Snowflake-Aktie sank bis auf 262,77 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 265,41 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 65.695 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Bei 280,48 USD erreichte der Titel am 04.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snowflake-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 06.11.2024 Kursverluste bis auf 113,68 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 57,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Snowflake seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 27.08.2025 hat Snowflake in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,89 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,95 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,14 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Snowflake einen Umsatz von 868,82 Mio. USD eingefahren.

Die Snowflake-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.12.2025 erwartet. Am 02.12.2026 wird Snowflake schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

In der Snowflake-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,20 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

