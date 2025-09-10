Snowflake Aktie News: Snowflake zeigt sich am Nachmittag freundlich

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Snowflake. Die Snowflake-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 227,25 USD.

Im New York-Handel gewannen die Snowflake-Papiere um 15:52 Uhr 0,6 Prozent. Kurzfristig markierte die Snowflake-Aktie bei 227,92 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 226,11 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 55.345 Snowflake-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 249,99 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snowflake-Aktie mit einem Kursplus von 10,01 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2024 Kursverluste bis auf 108,74 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 52,15 Prozent würde die Snowflake-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Snowflake am 27.08.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,89 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snowflake ein EPS von -0,95 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Snowflake im vergangenen Quartal 1,14 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 31,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Snowflake 868,82 Mio. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 26.11.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Snowflake im Jahr 2026 1,20 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

