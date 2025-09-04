Snowflake Aktie News: Snowflake am Donnerstagabend auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Snowflake gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der Snowflake-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 224,31 USD.

Die Aktie verlor um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 224,31 USD. Im Tief verlor die Snowflake-Aktie bis auf 224,31 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 226,11 USD. Bisher wurden heute 254.589 Snowflake-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.08.2025 auf bis zu 249,99 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,45 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2024 bei 108,74 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Snowflake-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Snowflake am 27.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,89 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Snowflake hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,14 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 868,82 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.11.2025 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,20 USD je Aktie in den Snowflake-Büchern.

Redaktion finanzen.net

