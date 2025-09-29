Wieder 'alles gut'

Borussia Dortmund kann gegen Athletic Bilbao wieder auf Topstürmer Serhou Guirassy bauen.

Der 29-Jährige habe das Abschlusstraining ohne Probleme absolviert, sagte Trainer Niko Kovac am Tag vor der Partie in der Champions League (21 Uhr/DAZN). "Es war alles gut." Guirassy war am Samstag in der Fußball-Bundesliga gegen den FSV Mainz 05 kurzfristig ausgefallen. Auch ohne ihn hatte der BVB 2:0 gewonnen.

Bei Gegner Bilbao fehlt Superstar Nico Williams. Der 23 Jahre alte spanische Nationalspieler steht nicht im Kader für die Partie beim BVB.

Die BVB-Aktie notiert am Dienstag im XETRA-Handel zeitweise 1,27 Prozent im Plus bei 3,59 Euro.

/the/DP/men

DORTMUND (dpa-AFX)