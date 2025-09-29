DAX23.807 +0,3%ESt505.515 +0,1%Top 10 Crypto15,62 -1,8%Dow46.331 ±0,0%Nas22.541 -0,2%Bitcoin96.715 -0,8%Euro1,1730 ±0,0%Öl67,12 -0,8%Gold3.822 -0,3%
Wieder 'alles gut'

BVB-Aktie gefragt: Guirassy fit für Bilbao

30.09.25 14:58 Uhr
BVB-Aktie legt zu: BVB-Stürmer bereit für Athletic Bilbao | finanzen.net

Borussia Dortmund kann gegen Athletic Bilbao wieder auf Topstürmer Serhou Guirassy bauen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,55 EUR -0,01 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der 29-Jährige habe das Abschlusstraining ohne Probleme absolviert, sagte Trainer Niko Kovac am Tag vor der Partie in der Champions League (21 Uhr/DAZN). "Es war alles gut." Guirassy war am Samstag in der Fußball-Bundesliga gegen den FSV Mainz 05 kurzfristig ausgefallen. Auch ohne ihn hatte der BVB 2:0 gewonnen.

Bei Gegner Bilbao fehlt Superstar Nico Williams. Der 23 Jahre alte spanische Nationalspieler steht nicht im Kader für die Partie beim BVB.

Die BVB-Aktie notiert am Dienstag im XETRA-Handel zeitweise 1,27 Prozent im Plus bei 3,59 Euro.

/the/DP/men

DORTMUND (dpa-AFX)

Bildquellen: ninopavisic / Shutterstock.com, charnsitr / Shutterstock.com

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumMeistgelesen
Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.11.2024BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
