Kurs der Snowflake

Snowflake Aktie News: Snowflake reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

16.10.25 16:08 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Snowflake. Die Aktionäre schickten das Papier von Snowflake nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,1 Prozent auf 248,41 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snowflake
206,25 EUR -2,85 EUR -1,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Snowflake-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 248,41 USD. Bei 251,62 USD erreichte die Snowflake-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 246,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 257.314 Snowflake-Aktien den Besitzer.

Bei 255,00 USD markierte der Titel am 11.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 113,29 USD fiel das Papier am 24.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Snowflake-Aktie 119,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Snowflake 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 27.08.2025 äußerte sich Snowflake zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,89 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Snowflake hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,14 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 868,82 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 26.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Snowflake-Gewinn in Höhe von 1,20 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

