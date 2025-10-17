Snowflake Aktie News: Snowflake tendiert am Freitagnachmittag südwärts

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Snowflake. Zuletzt ging es für die Snowflake-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 239,67 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Snowflake-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 239,67 USD ab. Die Snowflake-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 236,79 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 236,79 USD. Der Tagesumsatz der Snowflake-Aktie belief sich zuletzt auf 51.253 Aktien.

Bei einem Wert von 255,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 113,29 USD erreichte der Anteilsschein am 24.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Snowflake-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Snowflake veröffentlichte am 27.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,89 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,95 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,14 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Snowflake einen Umsatz von 868,82 Mio. USD eingefahren.

Die Snowflake-Bilanz für Q3 2026 wird am 26.11.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,20 USD je Aktie in den Snowflake-Büchern.

Redaktion finanzen.net

