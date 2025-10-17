Snowflake Aktie News: Snowflake tendiert am Freitagabend nordwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Snowflake. Die Snowflake-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 240,42 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Snowflake zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 240,42 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Snowflake-Aktie bei 241,00 USD. Bei 236,79 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 164.814 Snowflake-Aktien.

Am 11.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 255,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 6,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 113,29 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 52,88 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Snowflake-Aktie.

Am 27.08.2025 äußerte sich Snowflake zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Snowflake vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,89 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,95 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 1,14 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 868,82 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 26.11.2025 dürfte Snowflake Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snowflake einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.



