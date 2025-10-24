Snowflake Aktie News: Snowflake am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Snowflake zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Snowflake-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 255,88 USD nach oben.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 255,88 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Snowflake-Aktie sogar auf 257,67 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 256,77 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 91.588 Snowflake-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 257,67 USD. 0,70 Prozent Plus fehlen der Snowflake-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2024 bei 113,30 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,72 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Snowflake-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Snowflake am 27.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,89 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Snowflake 1,14 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 868,82 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Snowflake-Bilanz für Q3 2026 wird am 26.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snowflake einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

