Snowflake Aktie News: Snowflake präsentiert sich am Abend stärker

24.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Snowflake gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,5 Prozent auf 259,30 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snowflake
222,00 EUR 5,85 EUR 2,71%
Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Snowflake zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,5 Prozent auf 259,30 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Snowflake-Aktie bisher bei 259,72 USD. Bei 256,77 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 295.155 Snowflake-Aktien.

Bei 259,72 USD erreichte der Titel am 24.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Snowflake-Aktie damit 0,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 113,30 USD fiel das Papier am 05.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Snowflake-Aktie mit einem Verlust von 56,31 Prozent wieder erreichen.

Für Snowflake-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Snowflake am 27.08.2025 vor. Das EPS lag bei -0,89 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,95 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,14 Mrd. USD – ein Plus von 31,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snowflake 868,82 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 26.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,20 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

