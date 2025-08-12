Snowflake Aktie News: Snowflake am Abend im Aufwind

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Snowflake gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Snowflake-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,7 Prozent auf 201,63 USD.

Um 20:08 Uhr wies die Snowflake-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 201,63 USD nach oben. In der Spitze legte die Snowflake-Aktie bis auf 202,49 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 201,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 962.236 Snowflake-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 229,27 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,71 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 107,13 USD am 07.09.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snowflake-Aktie.

Zuletzt erhielten Snowflake-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Snowflake gewährte am 21.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -1,29 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,95 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,94 Prozent auf 1,04 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 868,82 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Snowflake wird am 26.11.2025 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,10 USD je Aktie in den Snowflake-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snowflake-Aktie

Snowflake-Aktie springt an: Umsatz von Snowflake knackt Milliardenschwelle

Ausblick: Snowflake öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

MongoDB-Aktie bricht ein: Schwacher Ausblick überschattet starkes Ergebnis