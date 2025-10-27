DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,77 +5,8%Nas23.575 +1,6%Bitcoin99.239 +0,8%Euro1,1641 +0,1%Öl65,94 +0,4%Gold3.994 -2,1%
Fortschritte im Handelsstreit: DAX letztlich fester -- Bitcoin zieht deutlich an -- Gewinn von Porsche bricht ein -- Tesla, EVOTEC, thyssenkrupp, Gerresheimer, Nordex, Beyond Meat, Goldpreis im Fokus
NORMA-Aktie: Prognose bestätigt - Wertberichtigung wird einkalkuliert
Risikolebensversicherung - Gut versichert im Eigenheim
Blick auf Snowflake-Kurs

Snowflake Aktie News: Snowflake am Montagnachmittag gefragt

27.10.25 16:08 Uhr
Snowflake Aktie News: Snowflake am Montagnachmittag gefragt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Snowflake. Zuletzt wies die Snowflake-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 264,26 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snowflake
229,00 EUR 7,00 EUR 3,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Snowflake legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,5 Prozent auf 264,26 USD. Die Snowflake-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 267,05 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 263,15 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 270.559 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.10.2025 bei 267,05 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,06 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2024 (113,30 USD). Mit Abgaben von 57,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Snowflake-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Snowflake am 27.08.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,89 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,95 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 31,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,14 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 868,82 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 26.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,20 USD je Snowflake-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

