Snowflake im Fokus

Snowflake Aktie News: Snowflake reagiert am Montagabend positiv

27.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Snowflake gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Snowflake nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 266,22 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die Snowflake-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,2 Prozent auf 266,22 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Snowflake-Aktie bei 267,56 USD. Bei 263,15 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 418.008 Snowflake-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.10.2025 markierte das Papier bei 267,56 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2024 auf bis zu 113,30 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Snowflake veröffentlichte am 27.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,89 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,95 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,14 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Snowflake einen Umsatz von 868,82 Mio. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Snowflake am 26.11.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Snowflake ein EPS in Höhe von 1,20 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

