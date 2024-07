So bewegt ein Insider die ProCredit-Aktie

Insider Portfolio

Zu einem Insidertrade kam es in jüngster Vergangenheit bei ProCredit.

ProCredit meldete Directors' Dealings mit dem Ausführungsdatum 12.07.2024. ProCredit meldete den Insiderdeal am 16.07.2024. Vorstand Beeck, Christoph stockte am 12.07.2024 sein Investment in ProCredit-Aktien auf. Beeck, Christoph erstand 401 Aktien zu je 8,96 EUR. Der ProCredit-Aktie ging im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 1,10 Prozent auf 8,72 EUR.

Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin um 0,90 Prozent auf 8,56 EUR zu. ProCredit erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 504,17 Mio. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 58.898.500 beziffert.

Der vorherige Insidertrade mit ProCredit-Aktien wurde am 12.07.2024 verzeichnet. Insgesamt 168 ProCredit-Anteile (8,96 EUR je Papier) wanderten zu diesem Zeitpunkt ins Portfolio von Joleska Popovska, Jovanka Aufsichtsrat.

