So reagiert die ARI Motors Industries SE Inhaber-Akt-Aktie auf die Portfolioveränderung eines Insiders

ARI Motors Industries SE Inhaber-Akt gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.

Die BaFin wurde über einen Insidertrade bei ARI Motors Industries SE Inhaber-Akt am 31.01.2025 informiert. Der Aktien-Deal wurde am 07.02.2025 bekannt gemacht. Am 31.01.2025 hat Kustermann, Karl-Heinz, Aufsichtsrat, sein Engagement in ARI Motors Industries SE Inhaber-Akt reduziert. Die Führungskraft stieß 20.324 Aktien zu einem Preis von jeweils 0,55 EUR ab. Die ARI Motors Industries SE Inhaber-Akt-Aktie stieg im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 2,80 Prozent auf 0,52 EUR.

Die ARI Motors Industries SE Inhaber-Akt-Aktie notierte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin im FSE-Handel in Rot und verlor 2,10 Prozent auf 0,43 EUR. Letztlich wurden via FSE 4.600 ARI Motors Industries SE Inhaber-Akt-Aktien gekauft oder verkauft.

Das vorangegangene Eigengeschäft von Kustermann, Karl-Heinz wurde am 31.01.2025 erfasst. Kustermann, Karl-Heinz veräußerte zu diesem Zeitpunkt 4.000 Anteilsscheine. Eine Aktie hatte damals einen Kurs von 0,50 EUR.

