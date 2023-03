So reagiert die KION GROUP-Aktie auf die Portfolioveränderung eines Insiders

Am 10.03.2023 wurden bei KION GROUP Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Der Aktien-Deal wurde am 13.03.2023 bekannt gemacht. Dandashly, Hasan, Vorstand, kaufte am 10.03.2023 KION GROUP-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 3.000 Aktien zum Preis von jeweils 33,79 EUR den Besitzer. Der KION GROUP-Aktie ging im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 3,00 Prozent auf 32,54 EUR.

Die KION GROUP-Aktie gab am Tag der offiziellen BaFin-News im FSE-Handel im Endeffekt um 6,70 Prozent auf 31,25 EUR nach. Insgesamt wurden 4.526 KION GROUP-Aktien gehandelt. Der Börsenwert von KION GROUP beläuft sich aktuell auf 4,37 Mrd. Euro. An der Börse befinden sich momentan 131.125.120 Aktien im Streubesitz.

Zuvor handelte Dandashly, Hasan am 04.11.2022 mit KION GROUP-Anteilen. Das Portfolio von Dandashly, Hasan verzeichnete zu diesem Zeitpunkt eine Erhöhung um 2.999 Anteile zu jeweils 23,50 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: KION GROUP