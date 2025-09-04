Söder: Koalition vor entscheidenden Monaten

BERLIN (dpa-AFX) - CSU-Chef Markus Söder sieht die schwarz-rote Koalition und Deutschland insgesamt vor entscheidenden Wochen und Monaten. "Der heutige Tag ist wichtig, um nach der Sommerdepression der Koalition eine neue Herbst-Kraft zu finden", sagte Söder am Abend nach ersten Beratungen im Koalitionsausschuss, die anschließend noch weitergehen sollten.

Mit Blick auf manche Querelen in der Koalition vor der Sommerpause, die es etwa wegen der abgesagten Richterwahl fürs Bundesverfassungsgericht gab, sagte Söder, es habe schon eine Menge aufzuarbeiten gegeben. Manche Ereignisse hätten schon zu "Kratzern auf der Seele" geführt. Die Parteivorsitzenden hätten aber mehr denn je ein Grundverständnis darüber, "dass wir in einer unglaublichen Verantwortung stehen, wie selten eine Bundesregierung zuvor, und dass wir zum Erfolg für unser Land verdammt sind". Die Koalition sei handlungsfähig und handlungswillig, betonte er.

Das müsse man aber auch sein - denn die Lage sei extrem schwierig. "Wir müssen unsere Wirtschaft stärken. Es gibt nichts schönzureden. Wir stehen da am Scheideweg", sagte Söder. Man habe im wirtschaftlichen Bereich noch nicht die Wende nach oben erreicht. Erste Entscheidungen seien getroffen, die müssten nun wirken. "Aber wir haben noch eine Menge vor uns zu tun."/ctt/DP/nas