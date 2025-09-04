DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,80 -0,2%Dow45.081 -0,5%Nas21.413 +0,6%Bitcoin96.040 +0,5%Euro1,1659 +0,1%Öl67,46 -2,3%Gold3.563 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 DEUTZ 630500 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Vonovia A1ML7J Tesla A1CX3T Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Plus -- Wall Street uneins -- Google entgeht Zerschlagung -- American Bitcoin-IPO -- Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Lufthansa im Fokus
Top News
ConocoPhillips-Aktie schwach: Massiver Jobabbbau geplant ConocoPhillips-Aktie schwach: Massiver Jobabbbau geplant
Tesla-Aktie in Grün: Entwicklungszentrum entsteht in Berlin-Köpenick Tesla-Aktie in Grün: Entwicklungszentrum entsteht in Berlin-Köpenick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Kostenloses Trading-Webinar: Kleines Konto groß traden - Jetzt anmelden! +++

Söder: Koalition vor entscheidenden Monaten

03.09.25 20:04 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - CSU-Chef Markus Söder sieht die schwarz-rote Koalition und Deutschland insgesamt vor entscheidenden Wochen und Monaten. "Der heutige Tag ist wichtig, um nach der Sommerdepression der Koalition eine neue Herbst-Kraft zu finden", sagte Söder am Abend nach ersten Beratungen im Koalitionsausschuss, die anschließend noch weitergehen sollten.

Wer­bung

Mit Blick auf manche Querelen in der Koalition vor der Sommerpause, die es etwa wegen der abgesagten Richterwahl fürs Bundesverfassungsgericht gab, sagte Söder, es habe schon eine Menge aufzuarbeiten gegeben. Manche Ereignisse hätten schon zu "Kratzern auf der Seele" geführt. Die Parteivorsitzenden hätten aber mehr denn je ein Grundverständnis darüber, "dass wir in einer unglaublichen Verantwortung stehen, wie selten eine Bundesregierung zuvor, und dass wir zum Erfolg für unser Land verdammt sind". Die Koalition sei handlungsfähig und handlungswillig, betonte er.

Das müsse man aber auch sein - denn die Lage sei extrem schwierig. "Wir müssen unsere Wirtschaft stärken. Es gibt nichts schönzureden. Wir stehen da am Scheideweg", sagte Söder. Man habe im wirtschaftlichen Bereich noch nicht die Wende nach oben erreicht. Erste Entscheidungen seien getroffen, die müssten nun wirken. "Aber wir haben noch eine Menge vor uns zu tun."/ctt/DP/nas