Söder und Merz in galaktischer Einigkeit

21.02.26 20:10 Uhr

STUTTGART (dpa-AFX) - Galaktische Einigkeit statt Unionskrach: Dass CSU-Chef Markus Söder (59) ein bekennender "Trekkie" ist, also glühender Fan der Kultserie "Star Trek", ist im Berliner Politikbetrieb wohlbekannt - und hat sich natürlich auch bis zur Schwesterpartei herumgesprochen.

"Wir wissen, lieber Markus, dass du eine Lieblingsserie hast", sagte CDU-Chef Friedrich Merz, als er Söder vom CDU-Parteitag in Stuttgart verabschiedete. Merz zitierte den berühmten Satz aus der Serie: "To boldly go where no man has gone before" - also: "mutig dahin zu gehen, wo noch niemand zuvor war".

Passend dazu überreichte der CDU-Chef eine dunkelblaue Jacke mit dem Aufdruck "European Space Agency". Kanzler Merz konnte sich einen Nachsatz nicht verkneifen: "Bitte verstehe unser Geschenk nicht falsch, wir wollen dich nicht auf den Mond schicken." Die CDU wolle ihm nur ein schönes Geschenk machen, dass ihn immer an seine Serie erinnere.

Der bayerische Gast nahm es mit Humor, bedankte sich für das Kleidungsstück - und schob weitere galaktische Sprüche hinterher. Erst zitierte er "Möge die Macht mit dir sein" aus Star Wars und schob hinterher: "And live long and prosper." Dabei hob Söder die Hand mit gespreizten Fingern zum legendären Vulkanier-Gruß wie Mr. Spock./poi/DP/zb