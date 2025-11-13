DAX24.381 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,62 -1,3%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.064 +0,5%Euro1,1588 ±-0,0%Öl62,67 ±-0,0%Gold4.213 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 RWE 703712 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Mögliches Shutdown-Ende: DAX schließt kräftig im Plus -- Dow mit Rekord -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Siemens, Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Infineon, AMD im Fokus
Top News
Mit kollektiver Intelligenz den Weltaktienmarkt schlagen Mit kollektiver Intelligenz den Weltaktienmarkt schlagen
Grundlagen der Finanzplanung: Warum Budgets gut durchdacht und langfristig ausgelegt sein sollten Grundlagen der Finanzplanung: Warum Budgets gut durchdacht und langfristig ausgelegt sein sollten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten

Söder warnt: Ohne günstige Energie droht Jobverlust

13.11.25 05:52 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - CSU-Chef Markus Söder hat vor dem Spitzentreffen im Koalitionsausschuss rasche Entscheidungen für eine günstigere Energieversorgung angemahnt. "Nur mit einer günstigeren Energieversorgung wird es uns gelingen, Arbeitsplätze und Industriebetriebe im Land zu halten - und Wohlstand zu sichern", sagte der bayerische Ministerpräsident der "Augsburger Allgemeinen" (Donnerstagausgabe).

Wer­bung

Die Wirtschaft in Deutschland brauche dringend einen Industriestrompreis, damit Unternehmen international wettbewerbsfähig blieben. "Deshalb braucht es klare Beschlüsse."

Söder für Gaskraftwerke im Süden

Söder verlangte, die von CDU-Wirtschaftsministerin Katherina Reiche geplanten neuen Gaskraftwerke vorwiegend in Süddeutschland anzusiedeln. "In Bayern und Baden-Württemberg schlägt das wirtschaftliche Herz Deutschlands. Wer das ignoriert, riskiert einen wirtschaftlichen Infarkt für das gesamte Land." Der Süden treibe den Ausbau der Erneuerbaren Energien mit größter Kraft voran. "Aber der Energiehunger ist enorm." Das bisherige Niveau sei nur mit stabiler und verlässlicher Energieversorgung durch neue Gaskraftwerke zu halten.

Aus fürs Verbrenner-Aus

Im Streit um das von der EU geplante Verbrenner-Aus rief er die SPD zum Einlenken auf, um die Regelung zu stoppen. "Natürlich setzen wir uns massiv für den Ausbau der Elektromobilität ein", sagte Söder. "Dennoch brauchen unsere Automobilhersteller im internationalen Wettbewerb mehr Freiheit und Technologie-Offenheit über 2035 hinaus." Denn: "Die Autobranche ist die Lebensader unserer Wirtschaft."

Wer­bung

Die Spitzen von Union und SPD kommen am Abend zu einer Sitzung des Koalitionsausschusses zusammen, in der es unter anderem um weitere Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft gehen wird./sd/DP/zb