Software Aktie News: Software am Dienstagmittag Verlust reich

Das Papier von Software befand sich um 02.08.2022 12:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 25,94 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Software-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 25,90 EUR aus. Mit einem Wert von 26,24 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 17.118 Software-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.09.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,05 Prozent. Am 15.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,00 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Software-Aktie 8,08 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,38 EUR je Software-Aktie an.

Am 27.07.2022 legte Software die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Software noch ein Gewinn pro Aktie von 0,25 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 226,90 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 185,36 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2022 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 20.10.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Software-Aktie in Höhe von 1,55 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Software-Aktie

Software-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli

Software-Aktie leichter: Nettoergebnis der Software AG gesunken

Software-Aktie unter Druck: Software AG senkt Ziel für Auftragseingang in Digitalisierungssparte

Ausgewählte Hebelprodukte auf Software AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Software AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Software AG

Bildquellen: Software AG