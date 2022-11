Software Aktie News: Software am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Software nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 1,6 Prozent auf 21,64 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Software-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 21,54 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 21,54 EUR. Zuletzt wechselten 1.725 Software-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,58 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.12.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 46,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Software-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,32 EUR. Dieser Wert wurde am 13.10.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Software-Aktie bei 29,19 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Software am 27.07.2022.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Software rechnen Experten am 25.01.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Software ein EPS in Höhe von 1,52 EUR in den Büchern stehen haben wird.

