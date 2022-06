Software Aktie News: Anleger schicken Software am Mittwochnachmittag ins Plus

Die Software-Aktie notierte im XETRA-Handel um 08.06.2022 16:22:00 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 32,86 EUR. Die Software-Aktie legte bis auf 33,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 31.472 Software-Aktien den Besitzer.

Am 01.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,00 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,32 Prozent könnte die Software-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 27,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 19,58 Prozent würde die Software-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 36,69 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Software am 27.04.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 206,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 12,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 183,10 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2022 terminiert. Die Veröffentlichung der Software-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 19.07.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Software-Aktie in Höhe von 1,93 EUR im Jahr 2023 aus.

