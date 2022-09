Software Aktie News: Software gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

Die Software-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 26,20 EUR. Bei 26,60 EUR erreichte die Software-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.981 Software-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,74 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.09.2021 erreicht. Der derzeitige Kurs der Software-Aktie liegt somit 40,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,00 EUR ab. Mit Abgaben von 9,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,63 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Software am 27.07.2022. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,25 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 226,90 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Software 185,36 EUR umgesetzt.

Am 27.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Software-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 20.10.2023.

Experten taxieren den Software-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,58 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

