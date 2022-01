Software Aktie News: Software verteidigt Tendenz

Zum Vortag unverändert notierte die Software-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 33,78 EUR. Die Software-Aktie zog in der Spitze bis auf 33,78 EUR an. Die höchsten Verluste verbuchte die Software-Aktie bis auf 33,44 EUR. Bei 33,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17.374 Software-Aktien.

Am 31.08.2021 markierte das Papier bei 44,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Am 18.01.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Software-Aktie im Durchschnitt mit 40,23 EUR. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,12 EUR je Aktie in den Software-Büchern.

Die Software AG bietet eine Digital Business Platform für durchgängige Prozesse auf Basis offener Standards mit den Kernkomponenten Integration, Prozessmanagement, In-Memory-Datentechnologie, flexible Anwendungsentwicklung, Echtzeit-Analyse und IT-Architektur-Management. Dank dieser modularen Plattform können Anwender ihre Applikationssysteme von morgen entwickeln. Die Software AG ist seit über 50 Jahren aktiv.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nigel Treblin/Getty Images