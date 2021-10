Software Aktie News: Software mit negativen Vorzeichen

Die Software-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 41,02 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Software-Aktie bis auf 40,86 EUR. Bei 41,12 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 8.597 Software-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.08.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Am 30.10.2020 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,20 EUR ab.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 40,50 EUR für die Software-Aktie aus. Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,76 EUR je Software-Aktie.

Die Software AG bietet eine Digital Business Platform für durchgängige Prozesse auf Basis offener Standards mit den Kernkomponenten Integration, Prozessmanagement, In-Memory-Datentechnologie, flexible Anwendungsentwicklung, Echtzeit-Analyse und IT-Architektur-Management. Dank dieser modularen Plattform können Anwender ihre Applikationssysteme von morgen entwickeln. Die Software AG ist seit über 50 Jahren aktiv.

Die aktuellsten News zur Software-Aktie

