Software Aktie News: Software präsentiert sich am Nachmittag stärker

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von Software zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 21,56 EUR. Der Kurs der Software-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 21,94 EUR zu. Bei 21,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 37.149 Software-Aktien den Besitzer.

Am 19.10.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 41,34 EUR an. Derzeit notiert die Software-Aktie damit 47,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,32 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,10 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Software-Aktie bei 29,75 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Software am 27.07.2022.

Voraussichtlich am 27.10.2022 dürfte Software Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Software rechnen Experten am 26.10.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 1,54 EUR je Aktie belaufen.

