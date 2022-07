Software Aktie News: Software tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Software-Aktie konnte um 20.07.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 27,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Software-Aktie bis auf 27,56 EUR. Bei 27,22 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 43.614 Software-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,00 EUR) erklomm das Papier am 01.09.2021. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Software-Aktie mit einem Kursplus von 37,73 Prozent wieder erreichen. Am 15.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 24,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Software-Aktie liegt somit 14,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,38 EUR je Software-Aktie aus.

Software ließ sich am 15.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,34 EUR, nach 0,25 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 226,90 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,36 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Software am 27.07.2022 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 20.10.2023.

In der Software-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,50 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

