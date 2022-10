Software Aktie News: Software am Vormittag mit stabiler Tendenz

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:22 Uhr die Software-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 21,72 EUR. Die Software-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 22,02 EUR aus. Das Tagestief markierte die Software-Aktie bei 21,68 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,02 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 346 Software-Aktien umgesetzt.

Am 03.12.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,58 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 46,48 Prozent Plus fehlen der Software-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,32 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Software-Aktie 6,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Software-Aktie bei 29,75 EUR.

Am 27.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 27.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 26.10.2023.

Den erwarteten Gewinn je Software-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,54 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Software AG