Software Aktie News: Software bricht am Nachmittag ein

Die Aktionäre schickten das Papier von Software nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 28.07.2022 16:22:00 Uhr 7,6 Prozent auf 25,54 EUR. In der Spitze büßte die Software-Aktie bis auf 25,54 EUR ein. Bei 27,56 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 83.283 Software-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.09.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,95 Prozent. Bei einem Wert von 24,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.07.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die Software-Aktie mit einem Verlust von 6,42 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,38 EUR je Software-Aktie aus.

Software veröffentlichte am 27.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,25 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 226,90 EUR umgesetzt, gegenüber 185,36 EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 27.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 20.10.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,53 EUR je Software-Aktie.

