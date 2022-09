Software Aktie News: Software am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

Die Software-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 23,26 EUR. Die Abwärtsbewegung der Software-Aktie ging bis auf 22,98 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 22,98 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Software-Aktien beläuft sich auf 21.823 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.10.2021 bei 41,68 EUR. Mit einem Zuwachs von 44,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,40 EUR. Abschläge von 3,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,63 EUR.

Am 27.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,25 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,41 Prozent auf 226,90 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 185,36 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Software wird am 27.10.2022 gerechnet. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Software möglicherweise am 20.10.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Software im Jahr 2022 1,58 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Software-Aktie

Software-Aktie stabil: Software-AG-Finanzvorstand setzt große Erwartung in Silver Lake

Micro Focus-Aktie +94 %: Open Text will Micro Focus übernehmen - Open Text-Aktie fällt

SAP- und Software-Aktien zeitweise gesucht: Positive Nachrichten treiben Sektor an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Software AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Software AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Software AG

Bildquellen: Software AG