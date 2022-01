Software Aktie News: Software mit Kursplus

Die Software-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 33,20 EUR. Die Software-Aktie zog in der Spitze bis auf 33,92 EUR an. Bei 33,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 55.137 Software-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.08.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.01.2022 (29,72 EUR).

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 38,26 EUR an. Den erwarteten Gewinn je Software-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,07 EUR fest.

Die Software AG bietet eine Digital Business Platform für durchgängige Prozesse auf Basis offener Standards mit den Kernkomponenten Integration, Prozessmanagement, In-Memory-Datentechnologie, flexible Anwendungsentwicklung, Echtzeit-Analyse und IT-Architektur-Management. Dank dieser modularen Plattform können Anwender ihre Applikationssysteme von morgen entwickeln. Die Software AG ist seit über 50 Jahren aktiv.

Die aktuellsten News zur Software-Aktie

Software AG verdient deutlich weniger - Software-Aktie springt dennoch kräftig an

Ausblick: Software mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Erste Schätzungen: Software gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Software AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Software AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Software AG

Bildquellen: Nigel Treblin/Getty Images