Software-Aktie aktuell: Software in Grün

Die Aktionäre schickten das Papier von Software nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 36,34 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Software-Aktie bei 36,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 36,28 EUR. Zuletzt wechselten 9.197 Software-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.09.2020 erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2020 bei 30,20 EUR.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 37,55 EUR für die Software-Aktie. Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,78 EUR je Software-Aktie belaufen.

Die Software AG bietet eine Digital Business Platform für durchgängige Prozesse auf Basis offener Standards mit den Kernkomponenten Integration, Prozessmanagement, In-Memory-Datentechnologie, flexible Anwendungsentwicklung, Echtzeit-Analyse und IT-Architektur-Management. Dank dieser modularen Plattform können Anwender ihre Applikationssysteme von morgen entwickeln. Die Software AG ist seit über 50 Jahren aktiv.

