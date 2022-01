Microsoft-Aktie tiefer: Microsoft verliert Spezialisten für Augmented Reality

Werbung

Heute im Fokus

Wall Street mit Verlusten -- DAX im Minus -- Tilray überzeugt mit seiner Bilanz -- VW steigert US-Absatz 2021 deutlich -- Take-Two will Zynga kaufen -- Microsoft, adidas, BP, Vitesco, Netflix im Fokus

T-Mobile US übernimmt Werbedienstleister Octopus Interactive. Verdi: Rund 400 Amazon-Beschäftige in Leipzig legen Arbeit nieder. BioNTech schließt Partnerschaft mit britischem Krebsspezialisten. Delivery Hero hat Anteil an Startup Rappi weiter reduziert. Lieferando stockt Stundenlohn für Fahrer auf. E-Lkw-Hersteller will SUV-Spezialist SsangYong Motor übernehmen.