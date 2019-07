Schweizer Großbanken wetten auf Chinas Internetaktien

Sowohl die Credit Suisse als auch die UBS halten chinesische Internetaktien für ein lohnenswertes Investment. Beide Schweizer Institute raten Anlegern zum Kauf, wie CNBC berichtet.

Credit Suisse:"Eine Wachstumsgeschichte"

John Woods, Chief Investment Officer für den asiatisch-pazifischen Raum bei der Credit Suisse, hält an seiner positiven Bewertung fest: "Internet ist in China im Wesentlichen eine strukturelle Wachstumsgeschichte. Wir werden es nicht so schnell ändern", zitiert CNBC den Experten. Zwar seien Aktien der Branche seit Mitte April aggressiv abverkauft worden, dies generiere aber "einen Aufwärtstrend für diesem speziellen Sektor", so Woods weiter.

Dabei hat Woods insbesondere Titel im Sinn, die den Fokus vorrangig auf inländische Geschäfte gelegen. Damit machen sie sich von Exportsorgen, wie sie etwa viele Hardwareunternehmen angesichts des ungelösten Handelskonfliktes mit dem USA umtreiben, weitgehend unabhängig. Diese Werte "konzentrieren sich absolut auf das Konsum- und Dienstleistungsaspekte innerhalb der heimischen Wirtschaft", erklärt Woods.

UBS: "Solides Investment"

Und auch die Kollegen der UBS Global Wealth Management sehen in chinesischen Internettiteln "solide Aussichten für einen Aktienrückkauf" sowie einen hohen Cashflow. Das erklärte jüngst Tan Min Lan, die Leiterin des Asia Pacific Investment Office der Bank. "Wir mögen immer noch Software und Dienstleistungen, und wir mögen das Internet, weil der Großteil der Einnahmen im Inland generiert wird", sagte sie.

Auch Versicherungstitel sind einen Blick wert

Neben Internetaktien könnten auch andere Branchen in China für Anleger ein lohnenswertes Investment sein. Der Credit Suisse-Experte nennt insbesondere zwei Branchen, von denen er sich herausragende Ergebnisse erhofft: Versicherungen und Infrastruktur. Erstere werde vom Alterungstrend in China profitieren, im Bereich Infrastruktur sind es Wood zufolge Bemühungen der chinesischen Regierung, die angesichts schwächeren Wirtschaftswachstums zuletzt die Haushaltsausgaben erhöht hatte.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lichtmeister / Shutterstock.com, hxdbzxy / Shutterstock.com