Somboon Advance Technology: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Somboon Advance Technology hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.08.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 THB. Im Vorjahresviertel hatte Somboon Advance Technology 0,330 THB je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 1,64 Milliarden THB, gegenüber 1,71 Milliarden THB im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,20 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.net