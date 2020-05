Quartalszahlen im Fokus: Dow fällt weiter und weiter

Der Dow Jones eröffnete den Tag 0,92 Prozent tiefer bei 24.120,78 Punkten. Aktuell baut er die Verluste deutlich aus und gibt 2,58 Prozent auf 23.717,23 Einheiten nach.

Die Quartalszahlen einiger Schwergewichte wie Amazon, Chevron und ExxonMobil kamen bei den Investoren nicht gut an. Zudem befürchten Börsianer ein Wiederaufflammen der Spannungen zwischen den USA und China wegen des Coronavirus.

Für die zu Ende gehende Handelswoche zeichnet sich für den Dow nur noch ein mageres Plus von etwa einem halben Prozent ab. Am Mittwoch war der Index noch auf den höchsten Stand seit sieben Wochen gestiegen. Am Vortag hatten dann Gewinnmitnahmen eingesetzt.

Händler verwiesen zur Begründung für die Kursverluste auf eine zuletzt wieder verschärfte Rhetorik des US-Präsidenten Donald Trump in Richtung China wegen der Coronavirus-Krise. Das habe Sorgen in puncto eines erneuten Hochkochens des Zollstreits geweckt. So berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf eine mit der Sache vertraute Person, dass Trump erwäge, einem Pensionsfonds der Regierung Investitionen in chinesische Aktien zu verbieten.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

