SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Abend mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von SoundHound AI. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 14,45 USD.
Die SoundHound AI-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 14,45 USD. Im Tief verlor die SoundHound AI-Aktie bis auf 14,24 USD. Bei 14,40 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3.773.349 SoundHound AI-Aktien.
Am 27.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,98 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 72,84 Prozent Plus fehlen der SoundHound AI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.10.2024 (4,46 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SoundHound AI-Aktie 69,17 Prozent sinken.
Am 07.08.2025 legte SoundHound AI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 217,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 42,68 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 13,46 Mio. USD ausgewiesen worden waren.
SoundHound AI dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.
Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,003 USD je SoundHound AI-Aktie.
