SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI tendiert am Abend schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von SoundHound AI. Die SoundHound AI-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 15,93 USD abwärts.

Die SoundHound AI-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 15,93 USD. Die SoundHound AI-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,70 USD nach. Bei 16,07 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der SoundHound AI-Aktie belief sich zuletzt auf 7.471.523 Aktien.

Am 27.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,98 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SoundHound AI-Aktie 56,83 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.10.2024 (4,46 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 72,03 Prozent könnte die SoundHound AI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,19 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,11 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 42,68 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 217,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,46 Mio. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SoundHound AI-Verlust in Höhe von -0,003 USD je Aktie aus.

