SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Nachmittag kaum bewegt

01.10.25 16:10 Uhr

01.10.25 16:10 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von SoundHound AI. Die SoundHound AI-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 16,09 USD.

Die SoundHound AI-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 16,09 USD an der Tafel. Die SoundHound AI-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 16,23 USD aus. Die höchsten Verluste verbuchte die SoundHound AI-Aktie bis auf 15,70 USD. Bei 16,07 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten SoundHound AI-Aktien beläuft sich auf 1.634.724 Stück.

Bei 24,98 USD markierte der Titel am 27.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SoundHound AI-Aktie somit 35,58 Prozent niedriger. Am 03.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,46 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SoundHound AI-Aktie ist somit 72,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 07.08.2025 hat SoundHound AI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,19 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,11 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 42,68 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 217,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SoundHound AI einen Umsatz von 13,46 Mio. USD eingefahren.

SoundHound AI dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte SoundHound AI im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,003 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SoundHound AI-Aktie

SoundHound-Aktie explodiert: Umsatz von SoundHound steigt auf neuen Rekordwert

Ausblick: SoundHound AI präsentiert Quartalsergebnisse

Analysten: Darum steht die aktuelle Rally am US-Aktienmarkt auf tönernen Füßen

