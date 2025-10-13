SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI gewinnt am Montagnachmittag kräftig

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von SoundHound AI. Zuletzt stieg die SoundHound AI-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 9,0 Prozent auf 18,92 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von SoundHound AI nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 9,0 Prozent auf 18,92 USD. In der Spitze gewann die SoundHound AI-Aktie bis auf 18,93 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 17,90 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten SoundHound AI-Aktien beläuft sich auf 2.662.663 Stück.

Am 27.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,98 USD. Derzeit notiert die SoundHound AI-Aktie damit 24,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 4,75 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.10.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 74,92 Prozent.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SoundHound AI ein Ergebnis je Aktie von -0,11 USD vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 217,09 Prozent auf 42,68 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,46 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von SoundHound AI wird am 06.11.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,003 USD je SoundHound AI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SoundHound AI-Aktie

SoundHound-Aktie explodiert: Umsatz von SoundHound steigt auf neuen Rekordwert

Ausblick: SoundHound AI präsentiert Quartalsergebnisse

Analysten: Darum steht die aktuelle Rally am US-Aktienmarkt auf tönernen Füßen